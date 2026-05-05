Durante un intervento pubblico, un politico ha affermato che un suo collega soffre la sua presenza, commentando anche che l’interessato ha confessato di provare fastidio nei suoi confronti. La dichiarazione è stata pronunciata in presenza di più persone e riguarda un rapporto tra due membri di una forza politica. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo di questa tensione.

"Antonio è reo confesso: lo dice chiaramente a tutti che soffre la mia presenza, ma questo lo capisco. Perché io, per esempio, avevo un padre straordinario e non riuscivo neanche a guidare la macchina se mio padre era seduto accanto a me, però non l'ho mai lasciato a un distributore di benzina in attesa di passare a riprenderlo. Quindi si possono trovare dei modi di convivere nonostante questo problema" queste sono le parole rilasciate a TeleNorba da Michele Emiliano parlando dell'attuale governatore pugliese Antonio Decaro. "Io, comunque, qualunque cosa dovesse fare Antonio, sono dalla sua parte e lo sosterrò in tutte le maniere...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Emiliano: “Decaro soffre la mia presenza”

Notizie correlate

Emiliano: "Non vedo l'ora di rimettere toga e andare in Procura". Poi la bordata a DecaroDal rapporto con Antonio Decaro al suo futuro in toga, Michele Emiliano a ruota libera nel corso di un’intervista rilasciata a “Telenorba”.

Emiliano consulente della Regione, la proposta di Decaro al Csm: un Co.co.co da 130mila euroDopo tre risposte negative, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, ieri mattina, si è presentato di persona presso la sede del Consiglio...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Emiliano consulente di Decaro, fumata grigia al Csm: possibile ritorno in toga a Roma o Benevento; In Puglia aumento dell'Irpef: le simulazioni e le fasce colpite; Minori abusati e video online: la polizia arresta tre persone (con l'aiuto dell'Fbi). Denunce anche a Lecce e Bari; Il boom delle case di lusso: prezzi in forte crescita. E gli stranieri acquistano.

Soffre la mia presenza, ma resto dalla sua parte. Emiliano punge Decaro ma promette sostegnoDopo mesi di silenzio, Michele Emiliano torna a parlare e lo fa con parole che non passano inosservate nei confronti ... immediato.net

Emiliano: «Decaro soffre la mia presenza, lo dice anche lui. Futuro? Vorrei fare il magistrato, ma attendo ok alla consulenza»«Antonio è reo confesso: lo dice chiaramente a tutti che soffre la mia presenza, ma questo lo capisco. Perché io, per esempio, avevo un padre straordinario e non ... quotidianodipuglia.it

“SOFFRE LA MIA PRESENZA, MA RESTO DALLA SUA PARTE”. Emiliano punge Decaro ma promette sostegno - facebook.com facebook

Emiliano attacca Decaro: «Soffre la mia presenza. Doveva avere più coraggio nel dirmi le cose» x.com