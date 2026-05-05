Emiliano | Decaro soffre la mia presenza
Durante un intervento pubblico, un politico ha affermato che un suo collega soffre la sua presenza, commentando anche che l’interessato ha confessato di provare fastidio nei suoi confronti. La dichiarazione è stata pronunciata in presenza di più persone e riguarda un rapporto tra due membri di una forza politica. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo di questa tensione.
"Antonio è reo confesso: lo dice chiaramente a tutti che soffre la mia presenza, ma questo lo capisco. Perché io, per esempio, avevo un padre straordinario e non riuscivo neanche a guidare la macchina se mio padre era seduto accanto a me, però non l'ho mai lasciato a un distributore di benzina in attesa di passare a riprenderlo. Quindi si possono trovare dei modi di convivere nonostante questo problema" queste sono le parole rilasciate a TeleNorba da Michele Emiliano parlando dell'attuale governatore pugliese Antonio Decaro. "Io, comunque, qualunque cosa dovesse fare Antonio, sono dalla sua parte e lo sosterrò in tutte le maniere...🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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