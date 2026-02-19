Gisèle Pelicot ha deciso di parlare dopo aver affrontato il processo contro suo marito, un’esperienza drammatica che le ha lasciato cicatrici profonde. La donna spiega di non sentirsi una vittima e di non aver mai desiderato essere un’icona femminile. Per lei, questa vicenda ha rappresentato una battaglia personale, quasi un cammino sul filo del rasoio. In un estratto del suo libro “Un Inno alla vita”, pubblicato da Rizzoli, Pelicot descrive quanto questo percorso abbia segnato la sua vita e il suo rapporto con le altre donne.

Questo è un estratto dal capitolo 18 di Un Inno alla vita. Questa storia non mi appartiene più del tutto. Ha risvegliato un dolore muto e profondo, emerso dalla notte dei tempi. Ha provocato una magnifica scossa tellurica. Come valutare ciò che è successo, ciò che il mio calvario ha scatenato? Quelle donne che mi scrivono di avere infine trovato la forza di parlare, di affrontare ciò che hanno subito, addirittura di divorziare, quelle migliaia di lettere, quell’uomo che, sul binario di una stazione, mi dice grazie per le sue due figlie che si affacciano alla vita, quelle adolescenti che mi hanno riconosciuta dall’altra parte del mondo, dove si sono avvicinate con le lacrime agli occhi sotto la statua monumentale del Cristo che domina Rio de Janeiro, e quella coppia, incrociata sulle dune non lontano da casa, che ha detto di volermi bene. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gisèle Pelicot: «Non mi piace il ruolo di vittima e non mi sono mai sentita né considerata un’icona. Non ho fatto altro che camminare sull’orlo di un baratro, il mio»

“A mio marito mi sono sempre descritta come un uomo gay. Non mi sono mai sentita del tutto femminile”: la confessione di Olivia ColmanOlivia Colman si apre e racconta di aver sempre sentito dentro di sé una sensazione di non binarietà.

Miretti a DAZN: «Con Spalletti mi sono trovato subito bene, contento del ruolo che mi sta dando. Oggi mi ha fatto una richiesta»Miretti ha espresso soddisfazione per il suo inserimento sotto la guida di Spalletti, sottolineando di aver trovato subito un buon feeling con l'allenatore e di essere contento del ruolo assegnatogli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.