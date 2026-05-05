Michela Magalli | Lavoro come clown mai raccomandata da papà Giancarlo In amore non mi definisco

Michela Magalli ha rilasciato la sua prima intervista a Fanpage.it, raccontando aspetti della sua vita finora poco noti. Ha parlato della sua infanzia particolare, del rapporto con il cognome e della sua carriera come clown, che svolge senza aver mai ricevuto raccomandazioni dal padre. Durante l’intervista, ha anche affrontato il tema delle relazioni sentimentali, senza entrare nel dettaglio. La conversazione ha coperto vari aspetti della sua quotidianità e delle sue scelte personali.

Questa di Michela Magalli a Fanpage.it è la sua prima intervista “vera”, e dentro ci finisce di tutto: l’infanzia sui generis, il cognome ingombrante e la scelta nella vita di fare il clown, con "serate di intrattenimento tra giochi di carte, magia e bolle di sapone". Sulla vita personale: “Non voglio sposarmi e avere figli” e senza difficoltà ammette che “una persona mi piace al di là che sia maschio o femmina”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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