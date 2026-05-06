Michela Magalli ha condiviso di aver lasciato il lavoro in farmacia e ha parlato di alcune preferenze personali. Ha anche raccontato che le vengono richieste foto dei piedi da parte di alcune persone. Inoltre, ha espresso il desiderio di diventare una clown per adulti, senza fornire ulteriori dettagli. La figlia del noto presentatore ha parlato di questi aspetti in un'intervista recente.

La figura di Giancarlo Magalli, storico volto della televisione italiana, è stata raccontata sotto una luce inedita e sorprendente dalla figlia Michela Magalli. In una recente intervista a Fanpage, la trentunenne ha svelato dettagli curiosi e talvolta bizzarri sulla vita privata del conduttore, partendo dalle inaspettate attenzioni che riceve sul web. Michela ha infatti rivelato che il padre è letteralmente tempestato dalle richieste dei feticisti: “Non semplicemente le foto dei piedi, entrano anche nei dettagli. Come dei piedi nei mocassini senza calzini. Gli fanno delle richieste molto specifiche”. Oltre a queste bizzarrie digitali, rimangono costanti le fan storiche che “gli scrivono da tantissimi anni e che gli mandano i regali ancora adesso”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michela Magalli: "A papà chiedono le foto dei piedi. Voglio fare la clown per adulti"

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