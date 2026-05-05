Michela Magalli, figlia del noto Giancarlo, ha raccontato che alcune persone con interessi specifici chiedono foto dei piedi del padre, che si trova in uno stato di ansia e paranoia. La stessa ha riferito che il padre ha installato telecamere in tutta la casa. Oltre a gestire i propri profili social, Michela lavora come clown, organizzando spettacoli di intrattenimento con giochi di carte, magia e bolle di sapone.

Michela Magalli è la figlia del celebre Giancarlo e nella vita oltre a curare molto i suoi profili social, fa un mestiere che in qualche modo si riallaccia al mondo dello spettacolo: il clown con “serate di intrattenimento tra giochi di carte, magia e bolle di sapone”, come rivela a Fanpage. Sul famoso padre non ha dubbi: “Quando mi chiedono se è così anche nella vita vera rispondo sempre: ‘È molto peggio’. Non è sicuramente uno politicamente corretto. Ci divertiamo tanto con lui, anche mia sorella è così. Abbiamo preso tutte e due il suo tipo di ironia. Quando mi chiedono se è così anche nella vita vera rispondo sempre: “È molto peggio”. Non è sicuramente uno politicamente corretto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A mio padre i feticisti chiedono le foto dei piedi nei mocassini e senza calzini. È ansioso e paranoico, ha messo telecamere in tutta casa”: così Michela Magalli su Giancarlo

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