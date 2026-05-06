Michael e il ritorno del Re del pop sul grande schermo | alcune considerazioni sul biopic mozzafiato diretto da Antoine Fuqua

Di recente è uscito il film della storia di Michael Jackson: ha avuto un grande successo, ha incassato 432 milioni di dollari in tutto il mondo e la Lionsgate ha già confermato il sequel. Originariamente la vita di Michael doveva essere tutta nel primo film e non fermarsi al Bad World Tour nel 1988, ma per motivi legali non è stato possibile. Il produttore è stato costretto a tagliare alcune scene e registrarne altre nuove per adattarlo al meglio. Il materiale non è stato perduto, anzi: se si troverà una soluzione, le scene non presenti nel primo si vedranno nel sequel. Il pubblico si è complimentato molto con l’attore che ha interpretato Michael Jackson, ovvero il nipote di Michael, Jaafar Jackson.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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