Michael il ridicolo inferno sul biopic di Fuqua sul red del pop Jaafar Jackson è qualcosa di soprannaturale

Un nuovo biopic diretto da Fuqua ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune critiche rivolte alla rappresentazione dei fatti e alla scelta di cosa includere o meno. La performance di Jaafar Jackson è stata definita straordinaria, quasi soprannaturale, ma il film ha anche sollevato questioni riguardo alla mancanza di alcuni aspetti della vita del protagonista, come gli scandali sessuali e il declino personale. La pellicola si concentra su alcuni momenti, tralasciando altri dettagli importanti.

Materiale infiammabile. Agitare con cura. Manca questo (gli scandali sessuali), manca quello (il declino, l’isolamento, l’agorafobia), mancano Janet e LaToya. Attorno a Michael di Antoine Fuqua si è scatenato un ridicolo inferno. Tutti a guardare cosa manca, senza osservare attentamente il film. Certo, Michael Jackson, il re del pop anni Ottanta (per molti in assoluto), è un frammento paradigmatico di storia americana black e fabbricazione del mito che non ha eguali tra gli artisti dalle radici soul che conquistano la vetta commerciale musicale degli Stati Uniti e del mondo. Come non ha eguali l’enorme fanbase che gli è cresciuta attorno in quegli anni, oggi diventata una corona di adepti custodi ai limiti del settarismo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Michael, il ridicolo inferno sul biopic di Fuqua sul red del pop. Jaafar Jackson è qualcosa di soprannaturale Notizie correlate Leggi anche: Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar Antoine Fuqua, regista del biopic su Michael Jackson, commenta le accuse contro il ‘Re del pop’Antoine Fuqua, ha parlato per la prima volta delle drammatiche riprese aggiuntive del film in una nuova intervista con il New Yorker. Tutti gli aggiornamenti Michael , il film su Michael Jackson celebra il re del pop senza entrare davvero nelle sue ombreDal bambino prodigio dei Jackson 5 all’ascesa globale, il film diretto da Antoine Fuqua punta tutto sulla musica e sulla celebrazione. Le parti più scomode restano fuori, ma il risultato - sostenuto d ... vanityfair.it Tutto su Jaafar Jackson, il nipote che interpreta suo zio nel biopic MichaelM ichael – al cinema da oggi – è il biopic sulla vita del Re del Pop Michael Jackson, interpretato dal nipote Jaafar Jackson (figlio di Jermaine, fratello maggiore di Michael). Un debutto assoluto ... iodonna.it