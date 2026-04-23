Antoine Fuqua regista del biopic su Michael Jackson commenta le accuse contro il ‘Re del pop’

Il regista del film su Michael Jackson ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alle riprese aggiuntive del progetto, commentando per la prima volta le accuse che sono state fatte contro il cantante. L’intervista è stata pubblicata recentemente su una rivista culturale, dove sono stati affrontati anche i dettagli legati alla lavorazione e alle scelte artistiche del biopic. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui contenuti delle riprese o sugli aspetti legali coinvolti.

Antoine Fuqua, ha parlato per la prima volta delle drammatiche riprese aggiuntive del film in una nuova intervista con il New Yorker. Come riportato da Variety prima dell’uscita nelle sale del biopic, “ Michael ” è stato costretto a spendere fino a 15 milioni di dollari in riprese extra per rivedere completamente la struttura del film. Il motivo? alcune bollenti accuse che fanno ripiombare la figura di Michael nel passato, tra manipolazioni e fake news. Cambio di struttura per una nuova narrazione dei fatti. Il film originale iniziava nel 1993 con l’irruzione della polizia nel Neverland Ranch di Michael Jackson, accusato di aver abusato sessualmente della tredicenne Jordan Chandler.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Antoine Fuqua, regista del biopic su Michael Jackson, commenta le accuse contro il ‘Re del pop’ Michael Jackson Estate Paid Off 5 More Accusers & Nobody Knew (EXPOSED) Notizie correlate Un cavillo legale obbliga i produttori del biopic su Michael Jackson a tagliare le accuse di molestie sui minoriIn principio Michael, l’attesissimo biopic su Michael Jackson, avrebbe dovuto raccontare l’impatto delle accuse di molestie su minori nella vita... Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Berlino con Jaafar Jackson e Antoine Fuqua: dietro le quinte del biopic su Michael Jackson [FOTO]; Michael, canonizzazione elettrica per celebrare un mito; Michael Jackson, il biopic autorizzato cancella le ombre: la vera storia è tutta da raccontare; Michael, arriva l’atteso biopic su Michael Jackson: le 8 cose da sapere sul film. Antoine Fuqua, regista del biopic su Michael Jackson, commenta le accuse contro il «Re del pop»Antoine Fuqua, ha parlato per la prima volta delle drammatiche riprese aggiuntive del film ... msn.com A Berlino con Jaafar Jackson e Antoine Fuqua: dietro le quinte del biopic su Michael Jackson [FOTO]Berlino ha ospitato la premiere mondiale di Michael e il Global Fan Event Celebration, dove il regista Antoine Fuqua e il cast del biopic su Michael Jackson hanno raccontato il duro lavoro dietro il ... comingsoon.it Si immaginava già che #Michael di Antoine Fuqua, biopic musicale di #MichaelJackson portato sullo schermo da suo nipote Jafaar Jackson, avesse le potenzialità per diventare un grande successo al botteghino: dati Cinetel alla mano, il primo giorno al #box - facebook.com facebook Michael | imax Regia Antoine Fuqua con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham Genere:Biografico x.com