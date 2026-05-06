Michael a Monte Sant’Angelo | la porta del cielo tra storia e natura

A Monte Sant’Angelo, un santuario antico si sta trasformando attraverso un progetto che coinvolge i cittadini e l’utilizzo della pietra locale. La costruzione mira a conservare la storia del sito e a valorizzare il paesaggio naturale circostante. La realizzazione si inserisce in un percorso di rinnovamento che collega il passato millenario con le esigenze di domani, mantenendo vivo il legame tra la tradizione e lo sviluppo.

? Cosa scoprirai Cosa si sta costruendo insieme ai cittadini usando la pietra locale?. Come può un santuario millenario diventare un ponte verso il futuro?. Perché Monte Sant'Angelo vanta ben due siti protetti dall'UNESCO?. Quali tradizioni gastronomiche si incontreranno tra la grotta e la foresta?.? In Breve Festival dal 7 al 9 maggio con focus sulle porte di bronzo centenarie.. Sindaco d'Arienzo e vicesindaca Palomba promuovono valorizzazione territoriale e accoglienza.. Coordinatore Pasquale Gatta realizza opera contemporanea in pietra con i cittadini.. Evento connette due siti UNESCO tra santuario e Foresta Umbra.. Dal 7 al 9 maggio Monte Sant’Angelo ospiterà la nona edizione di Michael, il festival che celebra il patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico tra le strade della città del Foggiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Michael a Monte Sant’Angelo: la porta del cielo tra storia e natura The Smithy of My Soul | A Portrait of the Artist as a Young Man - Chapter 5 Audiobook Notizie correlate A Monte Sant’Angelo torna il festival MichaelTORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città... Leggi anche: Festival Michael, Giorgio Pasotti a Monte Sant’Angelo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Monte Sant'Angelo torna il festival Michael tra arte, natura e fede; Michael 2026, Monte Sant’Angelo celebra La porta del cielo tra storia, fede e comunità; FESTIVAL MICHAEL Monte Sant’Angelo: dal 7 al 9 maggio la nona edizione del ‘Festival Michael’; Festival Michael 2026: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due siti Unesco. FESTIVAL MICHAEL Monte Sant’Angelo: dal 7 al 9 maggio la nona edizione del ‘Festival Michael’Il tema scelto per quest’anno è La porta del cielo, riferimento alla Grotta dell’Arcangelo e ai 950 anni delle Porte di Bronzo del Santuario ... statoquotidiano.it Monte Sant’Angelo, torna il Festival Michael: tre giorni tra fede, storia e spettacolo nella città UNESCOMonte Sant’Angelo si prepara ad accogliere la nona edizione di Michael – Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico, ... immediato.net #montesantangelo #festivalmichael Monte Sant’Angelo: dal 7 al 9 maggio la nona edizione del ‘Festival Michael’ - facebook.com facebook