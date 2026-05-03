Durante il Gran Premio di Miami, valido come quarta tappa del campionato di Formula Uno, Isack Hadjar è stato squalificato e retrocesso dal nono alla posizione di fondo griglia. La decisione è stata presa prima della partenza e ha modificato la configurazione dello schieramento. La sanzione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, ma i dettagli specifici che hanno portato alla squalifica non sono stati resi pubblici.

Isack Hadjar è stato retrocesso dal nono posto al fondo dello schieramento in vista della partenza del Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. I commissari sportivi hanno sanzionato il pilota francese causa fondo irregolare della sua Red Bull in seguito alle verifiche tecniche post-qualifiche della FIA, procedendo come da regolamento con la squalifica dalla sessione. Nello specifico è stata registrata una violazione dell’articolo C3.5.5 del regolamento tecnico di F1, perché il fondo della RB22 sporgeva in eccesso di due millimetri sia sul lato sinistro che destro del marciapiede. Hadjar, che si era piazzato in nona posizione, si è visto cancellare tutti i tempi registrati in qualifica sul circuito della Florida venendo quindi escluso dalla classifica finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Isack Hadjar squalificato a Miami: il motivo della sanzione e la nuova griglia di partenza

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