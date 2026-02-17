Mi vuoi sposare? al Teatro IF

Aurora ha deciso di chiedere a Giulia di sposarla durante uno spettacolo al Teatro IF, un evento che unisce comicità e dramma. La scena si svolge su una terrazza con vista sul mare, dove Aurora si fa coraggio davanti a un pubblico di amici e spettatori. La sua proposta si trasforma in un momento intenso, tra risate e emozioni forti.

Uno spettacolo dove la comicità incontra il dramma e lo Storytelling abbraccia il rumorismo. Dal balcone di una terrazza sul mare, Aurora cerca il coraggio di chiedere a Giulia di sposarla. Nel farlo, ripercorre la loro storia passata e futura, realizzando quanto ufficializzare la loro unione.