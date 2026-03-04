VIDEO Aryna mi vuoi sposare? | Sabalenka reagisce così

Durante l’Indian Wells Open, Aryna Sabalenka, numero uno del ranking WTA, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo compagno Georgios Frangulis. L’evento si è svolto sotto i riflettori, nel corso di una manifestazione di rilievo nel mondo del tennis. La tennista bielorussa ha reagito alla domanda in modo pubblico, lasciando spazio a momenti di sorpresa e emozione.

Proposta di matrimonio sotto i riflettori per Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, numero uno del ranking WTA, ha ricevuto la fatidica domanda dal compagno Georgios Frangulis in uno dei templi più iconici del tennis mondiale: il cemento di Indian Wells Open. Proprio sul campo californiano, teatro di alcune delle sfide più prestigiose del circuito, Frangulis si è inginocchiato sorprendendo Sabalenka davanti a uno scenario carico di significato sportivo ed emotivo. La risposta non si è fatta attendere: sì. Un momento romantico che unisce vita privata e carriera sportiva, sullo sfondo di uno dei tornei più amati del calendario internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO "Aryna, mi vuoi sposare?": Sabalenka reagisce così "Mi vuoi sposare?" al Teatro IFUno spettacolo dove la comicità incontra il dramma e lo Storytelling abbraccia il rumorismo. In ginocchio al karaoke: "Debora, mi vuoi sposare?"Alla fidanzata ha voluto fare davvero Il regalo più grande, come recita la canzone di Tiziano Ferro.