Il concerto di un cantante noto è stato cancellato a Monza dopo un contrasto con gli organizzatori. La discussione riguarda la canzone “Luca era gay” e le scelte relative all’approccio inclusivo dell’evento. La decisione di annullare l’appuntamento è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici del ritiro. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e pubblico, portando alla ribalta il dibattito sui contenuti musicali e le modalità di partecipazione.

Annullato il concerto di Povia a Monza: scontro con gli organizzatori su “Luca era gay” e la linea inclusiva dell’evento. Un concerto già programmato e inserito nel True Love Impact di Monza è stato annullato all’ultimo momento, dando origine a una polemica tra Povia e gli organizzatori. Al centro dello scontro ci sono le motivazioni della cancellazione e, in particolare, la presenza del brano “Luca era gay” nella scaletta proposta dall’artista. Da una parte il cantautore parla di esclusione legata ai contenuti delle sue canzoni, dall’altra il Consorzio Vero Volley richiama una scelta coerente con la linea dell’evento dedicato a inclusione e responsabilità sociale.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Mi tappano la bocca”. Povia, nuovo concerto annullato: torna il caso “Luca era gay”

Notizie correlate

“Mi trovo con l’ennesimo concerto annullato all’ultimo momento con una telefonata e una mail. Il problema? La canzone ‘Luca era gay'”: Povia accusa“Mi trovo ancora con l’ennesimo concerto contrattualizzato con entusiasmo mesi prima e poi annullato all’ultimo momento con una telefonata e una...

Povia, concerto cancellato e accuse: “Il problema è ancora ‘Luca era gay’”Il concerto di Povia previsto stasera al True Love Impact di Monza è stato cancellato all’ultimo momento.