Il giudice Pietro Grasso ad Arezzo e tante mostre in città e provincia Gli eventi

Oggi, lunedì 30 marzo, nell’area aretina si tengono vari eventi culturali e mostre in città e in provincia. Tra le iniziative spicca la presenza del giudice Pietro Grasso, che partecipa a incontri e manifestazioni locali. Sono in programma diverse esposizioni che coinvolgono il pubblico e animano il panorama culturale della zona. Chi desidera segnalare altri appuntamenti può scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 30 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. San Giovanni Valdarno - Alle 18 all’auditorium della Banca Valdarno un dialogo profondo tra psicologia e bellezza con Alberto Pellai e Barbara Tamborini. L’evento vedrà come protagonisti d’eccezione Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, e Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice. L’evento, a ingresso libero, è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare a genitori, docenti, educatori, pedagogisti, animatori culturali, storici e amanti dell’arte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il giudice Pietro Grasso ad Arezzo e tante mostre in città e provincia. Gli eventi Articoli correlati Leggi anche: La Minerva e le altre mostre: gli eventi di oggi ad Arezzo Pietro Grasso ad Arezzo per “Scrittori in Circolo”Arezzo, 24 marzo 2026 – Pietro Grasso ad Arezzo per “Scrittori in Circolo”: lunedì 30 marzo incontro con l’ex presidente del Senato e autore di “U... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pietro Grasso Temi più discussi: L'ex Presidente del Senato Pietro Grasso a La Confessione; Dentro il processo a Cosa Nostra. Pietro Grasso racconta U Maxi su #Contagiamocidicultura; Giornata del ricordo delle vittime di mafia, Pietro Grasso e l'incontro con gli studenti del Cerletti; Pietro Grasso ad Arezzo per Scrittori in Circolo. Pietro Grasso a La Confessione stasera su Rai 3L'ex Presidente del Senato Pietro Grasso a La Confessione in onda stasera su Rai 3. Ospite anche l'attore Massimiliano Gallo. corrierenazionale.it Due giornate dedicate alla legalità. Corteo al pontile con Pietro GrassoDue giornate di grande rilievo civile ed educativo con protagonista Pietro Grasso, già Presidente del Senato ed ex Procuratore ... lanazione.it L’ex Presidente del Senato Pietro Grasso e Massimiliano Gallo ospiti a “La Confessione” Pietro Grasso, prima procuratore a Palermo, poi giudice nel Maxiprocesso istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, titolare di importanti inchieste di mafia, ma anc - facebook.com facebook Referendum sulla Giustizia: per il No tappa a Padova per la chiusura della campagna. Al cinema Porto Astra sono intervenuti, tra gi altri, il senatore Pietro Grasso e Francesca Re David della segreteria Nazionale della Cgil. x.com