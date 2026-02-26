La scena si svolge sui social, dove le parole spesso assumono toni più leggeri o più intensi. In momenti di rottura sentimentale, molte persone trovano rifugio in frasi che sembrano uscire da un libro di magia, come se un incantesimo potesse cambiare le sorti di una relazione. Questo fenomeno rivela come, anche nelle difficoltà, si cerchi spesso una via alternativa per affrontare il dolore.

Alla vendetta - anche minima, anche incruenta - ci pensiamo tutte, in momenti particolarmente critici come la fine di un amore. E i social possono offrire una possibilità di realizzarla: creator di varie nazionalità pubblicano video che spiegano come far passare un brutto momento a chi ci ha spezzato il cuore, ma anche come costringerlo a tornare entro una settimana o a far finire la sua relazione con la tipa con cui ci ha tradite, grazie a un rituale fatto in prevalenza di candele, sale, bigliettini con scritto il nome del traditore, erbe aromatiche e cristalli. Tra amarezza e rabbia Vedere la propria storia d'amore andare in frantumi porta con sé un devastante mix di impotenza, fiducia tradita, rabbia, delusione, amarezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La magia corre sui social: “Se mi lasci ti faccio un incantesimo”

