Gaber – mi fa male il mondo | al Teatro Chiesa torna il Teatro-Canzone con Neri Marcorè

Al Teatro Ivo Chiesa, dal 28 aprile al 2 maggio, va in scena “Gaber – mi fa male il mondo”, uno spettacolo che ripropone il teatro canzone con la partecipazione di Neri Marcorè. La rappresentazione si concentra sul lavoro e la figura di uno dei più noti cantautori italiani, presentando brani e testi che ne ripercorrono la carriera. La produzione rimette in scena la tradizione del teatro musicale con un cast che include l’attore e musicista.

Con “Gaber – mi fa male il mondo” torna il “teatro Canzone” con Neri Marcorè sulla scena del teatro Ivo Chiesa da martedì 28 aprile a sabato 2 maggio. Un nuovo omaggio al teatro canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, un repertorio ricchissimo di canzoni e monologhi, intuizioni e verità quasi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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