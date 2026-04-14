’Gaber - Mi fa male il mondo’ immersione profonda con Marcorè

Stasera e domani sera, il Teatro Civico chiude la stagione di prosa 2025-26 alle ore 20, con uno spettacolo che rende omaggio a Giorgio Gaber. L’evento si intitola “Gaber - Mi fa male il mondo” e vede sul palco l’attore e musicista Marco Marcorè. Lo spettacolo offre un’immersione nel mondo dell’artista, con un focus sulla sua musica e sulla sua visione del mondo.

Il rumore bianco del conformismo non a niente a che fare con Giorgio Gaber. Il Teatro Civico chiude la sua Stagione di Prosa 2025-26 stasera e domani sera (sempre alle 20.45) affidando il sipario a un interprete capace di abitare con eleganza le zone d’ombra della nostra coscienza: Neri Marcorè. Lo spettacolo, intitolato ‘Gaber - Mi fa male il mondo’, rappresenta un’immersione profonda nell’universo etico e letterario forgiato per oltre quarant’anni dall’’uomo dalle due G maiuscole’ insieme a Sandro Luporini. Non è un semplice tributo, ma un’esplorazione drammaturgica, firmata dalla regia di Giorgio Gallione, che tenta di riportare il pubblico all’interno di quel laboratoriopensatoio dove il teatro-canzone divenne radiografia spietata e partecipe della società italiana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Gaber - Mi fa male il mondo’, immersione profonda con Marcorè Leggi anche: Neri Marcorè e Giorgio Gallione raccontano in teatro Gaber-Luporini Don Davide Banzato: Cuore & Fede – Immersione profonda nella vitaDi Don Davide Banzato Don Davide Banzato: un innovativo percorso di guarigione interiore ideato da Chiara Amirante sta spopolando tra… Don Davide... Argomenti più discussi: Mi fa male il mondo, lo spettacolo su Giorgio Gaber al Rossetti; NERI MARCORÈ IN GABER MI FA MALE IL MONDO AL TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA; Neri Marcorè porta Gaber a Trieste: Mi fa male il mondo al Teatro Stabile dal 9 al 12 aprile; ’Gaber - Mi fa male il mondo’, immersione profonda con Marcorè. MILANO PER GABER 2026 Torna dal 10 al 14 giugno 2026 al Piccolo Teatro Grassi Sei appuntamenti tra spettacoli e incontri per attraversare il repertorio musicale e teatrale del Signor G. e interrogarne l’eredità nel presente. Un percorso che mette in dialogo - facebook.com facebook