Mi chiamo Evaristo scusate se insisto | la doppietta nel derby e la frase cult di Beppe Viola

Durante la settimana, si sono susseguite alcune dichiarazioni di calciatori e commentatori che hanno attirato l’attenzione. Una frase pronunciata da un noto commentatore è diventata celebre: “Mi chiamo Evaristo, scusate se insisto”, associata a una doppietta nel derby. Poco prima, un altro giocatore aveva previsto un risultato di 2-0 contro il Milan, con la speranza di segnare almeno un gol.

Narra la leggenda del bar sport che quella famosa frase "Mi chiamo Evaristo, scusate se insisto" sia nata in campo, pronunciata dallo stesso Beccalossi dopo una doppietta in un derby, a mo' di sfottò verso gli avversari milanisti. Spolier: non è così, anche se ai tifosi nerazzurri piace crederlo. Uno dei tanti atti di fede che fa sconfinare il pallone nel costume e nelle tradizioni di un popolo, il nostro, da sempre appassionato di campanili. A chiarirlo però fu lo stesso Beccalossi: "Mi piace scherzarci, ma la verità è che io non ho mai detto niente del genere ad Albertosi. Ormai però quella frase me l'hanno attribuita e me la tengo volentieri".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Mi chiamo Evaristo, scusate se insisto": la doppietta nel derby e la frase cult di Beppe Viola Notizie correlate Leggi anche: Beccalossi per sempre: la fantasia del 10, i due rigori sbagliati e quel memorabile “Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto” Leggi anche: ”Mi chiamò Fiorello e mi salvò. Stavo per gettare la spugna”: Fabrizio Biggio, la sua carriera e la svolta Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Addio al genio Evaristo Beccalossi Stregò una generazione di interisti; Morto Evaristo Beccalossi ex bandiera dell'Inter e opinionista tv, nel 2025 era stato 47 giorni in coma; Addio a Evaristo Beccalossi il genio ribelle dell’Inter video Le cause della morte. Beccalossi per sempre: la fantasia del 10, i due rigori sbagliati e quel memorabile Mi chiamo Evaristo, scusa se insistoLa frase tormentone coniata da Beppe Viola dopo una doppietta nel derby. Da ex calciatore il Becca ha saputo farsi apprezzare come commentatore nelle tv private ... ilgiorno.it La frase tormentone coniata da Beppe Viola dopo una doppietta nel derby. Da ex calciatore il Becca ha saputo farsi apprezzare come commentatore nelle tv private - facebook.com facebook