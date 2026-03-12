Fabrizio Biggio, noto volto televisivo originario di Firenze, ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da Fiorello che lo ha aiutato a restare a galla. La sua carriera è iniziata nelle televisioni locali e si è sviluppata nei grandi network, con un ruolo di rilievo in Rai. L’artista ha confidato di aver rischiato di abbandonare tutto prima di ricevere il sostegno che ha poi fatto la differenza.

Firenze, 12 marzo 2026 – Un volto televisivo conosciuto. Un ragazzo di Firenze partito dalle tv locali e poi approdato nei grandi network, in Rai in particolare. Fabrizio Biggio, 52 anni, ha alle spalle già vent’anni di carriera nella tv generalista, dopo gli inizi su Canale 10, con un programma che tanti ex adolescenti oggi cinquantenni si ricordano: “La zanzara in classe”. Biggio si è raccontato negli studi Rai di “Da noi a ruota libera”, il programma di Francesca Fialdini. Proprio in Rai ha costruito il grandissimo successo di oggi al fianco di Fiorello. Che arrivò nella vita professionale di Biggio in un momento difficile, in cui per il presentatore toscano la ruota si era in qualche modo fermata, con pochi impegni professionali e zero chiamate per nuovi progetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ”Mi chiamò Fiorello e mi salvò. Stavo per gettare la spugna”: Fabrizio Biggio, la sua carriera e la svolta

