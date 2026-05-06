Metromare via libera al deposito dei treni da 58 milioni di euro nel cuore di Ostia

È stato approvato il progetto per il nuovo deposito dei treni destinato alla Metromare, che si realizzerà nel quartiere di Ostia. La variante urbanistica necessaria è stata approvata, consentendo l’avvio dei lavori. Il deposito, del valore di 58 milioni di euro, sarà costruito nel sito dell’ex ferrovia Roma Lido, nel cuore della zona. Ora il progetto può passare alla fase successiva di realizzazione.

La variante urbanistica è arrivata e, adesso, il progetto potrà diventare realtà. Parliamo del nuovo deposito a servizio della Metromare, l’ex ferrovia Roma Lido, che si realizzerà a Ostia. Un’opera da 58 milioni di euro complessivi che verrà realizzata da Astral.L’ordinanza del sindaco.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Maratea, via libera al tunnel: 58 milioni per sbloccare la statale? Cosa sapere Il Senato approva i poteri speciali per la nuova galleria di Castrocucco a Maratea. Ponte di Pilati: via libera al progetto da 1,25 milioni di euro? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità quotidiana tra Pilati e il centro? Chi finanzierà concretamente i lavori di manutenzione straordinaria?...