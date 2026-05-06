Alle 19:15 del 6 maggio 2026, le previsioni meteo indicano condizioni generalmente tranquille al nord, con poca o nessuna variazione nel corso della giornata. La mattina si sono registrate temperature stabili e poche variazioni di rilievo. Non sono state segnalate perturbazioni o eventi atmosferici significativi durante la giornata.

meteo Buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è di poco o è regolarmente aperti con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia al pomeriggio instabilità il momento sui rilievi Alpini e sulla Liguria sereno o poco nuvoloso altrove insalata in nottata si rinnovano condizioni di tempo a tutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del Medio Adriatico al sud e sulle Isole alla mattino nuvolosità...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 06-05-2026 ore 19:15

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