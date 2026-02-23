Meteo cambia tutto in Italia | ecco dove si toccheranno anche 20 gradi

L’anticiclone delle Azzorre ha portato un deciso miglioramento del tempo in Italia, dopo settimane di pioggia e vento intenso. La causa principale è il rafforzamento di questa massa di aria calda, che ha già fatto salire le temperature anche di 10 gradi in alcune regioni. Oggi, molte città registrano valori che sfiorano i 20 gradi, offrendo condizioni più piacevoli e soleggiate. La situazione rimane stabile almeno per alcuni giorni, secondo le previsioni.