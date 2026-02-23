Meteo cambia tutto in Italia | ecco dove si toccheranno anche 20 gradi
L’anticiclone delle Azzorre ha portato un deciso miglioramento del tempo in Italia, dopo settimane di pioggia e vento intenso. La causa principale è il rafforzamento di questa massa di aria calda, che ha già fatto salire le temperature anche di 10 gradi in alcune regioni. Oggi, molte città registrano valori che sfiorano i 20 gradi, offrendo condizioni più piacevoli e soleggiate. La situazione rimane stabile almeno per alcuni giorni, secondo le previsioni.
Cambio di scenario sul fronte meteo: dopo giorni segnati da piogge e vento, sull’Italia si afferma l’ Anticiclone delle Azzorre, destinato a riportare stabilità e un clima più mite su gran parte del Paese. In alcune regioni si potranno toccare anche i 18-20 gradi, con un assaggio di primavera soprattutto al Centro-Sud. Stop al maltempo, torna il sole. L’alta pressione atlantica sta progressivamente prendendo il sopravvento, mettendo fine alla fase di instabilità che ha caratterizzato le ultime settimane. Il risultato sarà un tempo più stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su molte aree della Penisola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Primo assaggio primaverile: dove si toccheranno i 20°CL’Italia sta vivendo un primo assaggio di primavera, con temperature che raggiungono i 20°C in alcune zone.
Meteo, Mario Giuliacci: scenario da incubo, dove si arriverà a -20 gradiSecondo le previsioni di Mario Giuliacci, gennaio 2026 potrebbe presentare un clima molto rigido in Italia, con temperature che potrebbero scendere fino a -20°C in alcune zone.
METEO – Piogge Intense e Forti Venti | Previsioni Fino al 30 Gennaio
