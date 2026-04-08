Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 8 aprile 2026

Per mercoledì 8 aprile 2026, le previsioni meteorologiche in Campania indicano cieli prevalentemente poco nuvolosi in tutta la regione. A Avellino non sono previste piogge e il tempo si manterrà stabile durante l’intera giornata. Nessuna altra variazione significativa è segnalata per le altre zone della regione in questa giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 8 aprile 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3011m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3001m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì primo aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì primo aprile 2026.

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