Meta sviluppa un’IA autonoma per lo shopping su Instagram

Da webmagazine24.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta sta lavorando a un nuovo progetto chiamato Hatch, un sistema di intelligenza artificiale progettato per agire in autonomia durante lo shopping su Instagram. L'obiettivo è creare un agente capace di gestire acquisti senza intervento diretto dell'utente. La compagnia ha annunciato lo sviluppo di questa tecnologia come parte di un suo progetto interno volto a introdurre strumenti automatizzati sulla piattaforma.

(Adnkronos) – Meta entra con decisione nel settore degli agenti di intelligenza artificiale sviluppando Hatch, un progetto interno mirato a creare un sistema in grado di operare autonomamente per conto dell'utente. A differenza dei chatbot tradizionali che si limitano a generare testo o rispondere a quesiti, questa nuova tecnologia punta a eseguire compiti complessi e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

OpenClaw Use Cases That Are Actually Insane

Video OpenClaw Use Cases That Are Actually Insane

Notizie correlate

Leggi anche: Ue contro Meta: non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook

Bruxelles accusa Meta: minori di 13 anni su Instagram e FacebookBruxelles accusa Meta di consentire a numerosi minori di età inferiore ai 13 anni di accedere a Instagram e Facebook, esponendoli a diversi rischi e...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La Cina blocca l’acquisizione Meta-Manus: l’AI resta un affare di Stato; Meta sviluppa un assistente AI personalizzato per miliardi di utenti; Meta aumenta investimenti in AI fino a 145 miliardi, dubbi sul ritorno; Manus, perché la Cina ha impedito l’acquisto a Meta: i retroscena.

meta sviluppa un iaMeta sviluppa un'IA autonoma per lo shopping su InstagramMenlo Park sviluppa un sistema capace di agire senza input costanti e uno strumento per gli acquisti automatizzati. L'obiettivo è sfruttare l'ecosistema da miliardi di utenti per superare la concorren ... adnkronos.com

Meta sviluppa un assistente AI personalizzato per miliardi di utentiAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.