Meta sviluppa un’IA autonoma per lo shopping su Instagram

Meta sta lavorando a un nuovo progetto chiamato Hatch, un sistema di intelligenza artificiale progettato per agire in autonomia durante lo shopping su Instagram. L'obiettivo è creare un agente capace di gestire acquisti senza intervento diretto dell'utente. La compagnia ha annunciato lo sviluppo di questa tecnologia come parte di un suo progetto interno volto a introdurre strumenti automatizzati sulla piattaforma.

(Adnkronos) – Meta entra con decisione nel settore degli agenti di intelligenza artificiale sviluppando Hatch, un progetto interno mirato a creare un sistema in grado di operare autonomamente per conto dell'utente. A differenza dei chatbot tradizionali che si limitano a generare testo o rispondere a quesiti, questa nuova tecnologia punta a eseguire compiti complessi e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it OpenClaw Use Cases That Are Actually Insane Notizie correlate Leggi anche: Ue contro Meta: non tutela gli under 13 su Instagram e Facebook Bruxelles accusa Meta: minori di 13 anni su Instagram e FacebookBruxelles accusa Meta di consentire a numerosi minori di età inferiore ai 13 anni di accedere a Instagram e Facebook, esponendoli a diversi rischi e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Cina blocca l’acquisizione Meta-Manus: l’AI resta un affare di Stato; Meta sviluppa un assistente AI personalizzato per miliardi di utenti; Meta aumenta investimenti in AI fino a 145 miliardi, dubbi sul ritorno; Manus, perché la Cina ha impedito l’acquisto a Meta: i retroscena. Meta sviluppa un'IA autonoma per lo shopping su InstagramMenlo Park sviluppa un sistema capace di agire senza input costanti e uno strumento per gli acquisti automatizzati. L'obiettivo è sfruttare l'ecosistema da miliardi di utenti per superare la concorren ... adnkronos.com Meta sviluppa un assistente AI personalizzato per miliardi di utentiAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com META COMPRA UN'ANIMA PER I SUOI ROBOT Zuckerberg vuole costruire il corpo dell'AI. Prima si è preso il cervello. Meta ha acquisito Assured Robot Intelligence (ARI), startup che sviluppa AI per robot con l'obiettivo di affrontare sfide critiche nei mercati del - facebook.com facebook I tagli al personale riguardano circa 16mila persone e sono tra i più massicci degli ultimi tempi sia per Microsoft che per Meta, e sono dovuti agli alti costi per lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale x.com