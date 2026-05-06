Le autorità hanno avviato un’indagine su Meta, sospendendo temporaneamente l’utilizzo di dark pattern su Facebook e Instagram. Questi meccanismi sono stati analizzati per capire come gli algoritmi possano influenzare le scelte degli utenti, nascondendo alcune opzioni di navigazione. La questione riguarda anche il design delle piattaforme, che potrebbe mettere a rischio gli utenti più giovani. I dettagli dell’indagine sono ancora in fase preliminare.

? Cosa scoprirai Come fanno gli algoritmi a nascondere le opzioni di navigazione?. Perché il design di Instagram mette a rischio i giovani utenti?. Quanto dovrà pagare Meta se le accuse di manipolazione saranno vere?. Come può l'autorità irlandese dimostrare l'uso dei dark pattern?.? In Breve Coimisiún na Meán ha aperto le indagini il 6 maggio 2026.. Sanzioni previste fino al 6% del fatturato globale annuo di Meta.. Normativa europea Digital Services Act in vigore dal 2023.. Rischi di esposizione a contenuti inappropriati per i giovani utenti.. L’autorità irlandese Coimisiún na Meán ha aperto il 6 maggio 2026 due indagini formali contro Meta per verificare possibili violazioni del Digital Services Act.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta sotto indagine: sospesi i dark pattern su Facebook e Instagram

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