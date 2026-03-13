Dark pattern | Microsoft e Activision sotto accusa per dark

Federconsumatori Milano ha presentato un esposto formale contro Activision Blizzard e Microsoft, accusandole di aver adottato pratiche commerciali aggressive e di aver utilizzato dark pattern. L'azione riguarda le modalità con cui vengono gestite alcune interazioni con gli utenti, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle cause di tali comportamenti. L'esposto mira a fare luce sulle strategie adottate dalle due aziende.

Federconsumatori Milano ha depositato un esposto formale contro Activision Blizzard e Microsoft per pratiche commerciali aggressive. L’Antitrust aveva già avviato due istruttorie nel gennaio del 2026 riguardo a titoli come Diablo Immortal e Call of Duty Mobile. La denuncia si concentra su meccanismi di pressione psicologica che spingono i giocatori, inclusi i minori, ad acquisti in-game non consapevoli. L’indagine condotta dai consumatori milanesi ha messo in luce l’uso sistematico di interfacce progettate per manipolare il comportamento d’acquisto. Le notifiche push e le offerte a tempo limitato creano una costante sollecitazione economica. Il rischio maggiore riguarda la possibilità di contrarre ludopatia in età adulta a causa di dinamiche assimilabili al gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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