Meta ha annunciato che utilizzerà l'intelligenza artificiale per analizzare foto e testi al fine di individuare e bloccare i profili di minori sui social. Gli algoritmi valuteranno le immagini caricate per stimare l’età degli utenti e analizzeranno i contenuti pubblicati per identificare eventuali profili falsi. La tecnologia sarà impiegata per prevenire l’accesso ai minori e contrastare la creazione di account fraudolenti.

? Cosa scoprirai Come farà l'IA a capire l'età dalle foto caricate?. Quali dati analizzeranno gli algoritmi per bloccare i profili falsi?. Cosa accadrà ai profili sospetti che non superano la verifica?. Quando entreranno in vigore queste nuove restrizioni in Europa?.? In Breve Implementazione prevista in Europa e Regno Unito entro giugno 2026.. Protezioni automatiche attive per adolescenti tra i 13 e i 17 anni.. Modalità non disturbare attiva tra le ore 22:00 e le 07:00.. Supervisione genitori obbligatoria per la gestione profili sotto i 16 anni.. Meta implementerà nuovi sistemi di intelligenza artificiale per monitorare l’età degli utenti su Instagram, Facebook e Messenger, estendendo i controlli ai 27 Paesi dell’Unione Europea e al Brasile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta: l’IA analizzerà foto e testi per bloccare i minori sui social

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