La Commissione europea ha avviato un procedimento contro Meta, accusando la società di aver consentito a circa il 12% dei minori di accedere a Instagram nonostante i blocchi previsti. La questione riguarda il rispetto delle norme sulla tutela dei minori sui social network. Se le accuse venissero confermate, Meta potrebbe essere soggetta a sanzioni pari al 6% del fatturato annuo globale.

? Cosa sapere La Commissione europea accusa Meta per l'accesso di un 12% di minori su Instagram.. Bruxelles rischia di sanzionare la società con il 6% del fatturato globale annuo.. La Commissione europea ha contestato a Meta presunte violazioni delle norme sulla protezione dei minori, rilevando che tra il 10% e il 12% dei bambini sotto i 13 anni riesce ad accedere a Instagram e Facebook nonostante i divieti. L’indagine, avviata due anni fa, evidenzia come i sistemi di controllo dell’età utilizzati dalla società con sede a Menlo Park siano poco affidabili, permettendo l’accesso a utenti troppo giovani e esponendoli a rischi legati ai contenuti digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta sotto accusa: i minori violano i blocchi sui social

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