Durante la Met Gala 2026 sono emerse discussioni sui vestiti che integrano arti artificiali, con particolare attenzione alle mani robotiche indossate da alcuni partecipanti. I social hanno commentato le scelte di design, mentre l'abito di una nota artista ha utilizzato una scansione 3D del corpo per creare una parte del costume. Questi elementi hanno attirato l’attenzione di pubblico e critica, suscitando opinioni contrastanti sui trend dell’evento.

? Cosa scoprirai Come hanno reagito i social alle mani robotiche di Nichapat Suphap?. Perché l'abito di LISA ha utilizzato la scansione 3D del corpo?. Quali difficoltà fisiche ha affrontato Jordan Roth con il suo torso scultoreo?. Come influenzeranno queste critiche le future collezioni di alta moda?.? In Breve Nichapat Suphap indossa modello Robert Wun ispirato alla creazione di Adamo.. LISA presenta velo in cristallo con braccia scultoree tramite scansione 3D.. Jordan Roth indossa torso tridimensionale ispirato al pittore Jean-Léon Gérôme.. Sabine Getty interpreta dipinto in decadenza con ricami Ashi Studio.. Al Met Gala 2026 il tema Fashion Is Art scatena polemiche feroci tra i social dopo che diversi ospiti hanno presentato abiti con arti artificiali aggiuntivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Met Gala 2026: polemiche per gli abiti con arti artificiali aggiuntivi

Met Gala 2026: What to Expect on Fashion’s Biggest Night

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