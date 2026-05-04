Il Met Gala 2026 si terrà il 4 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York, attirando l’attenzione di pubblico e media. L’evento, noto come uno dei più importanti della moda internazionale, quest’anno ha come tema centrale un argomento legato all’arte. Tra gli ospiti annunciati ci sono anche i coniugi Bezos, la cui presenza ha suscitato alcune polemiche. La serata si presenta come un momento di grande attesa e discussione.

Torna l’evento più atteso dalla moda globale, e no non si tratta de Il Diavolo Veste Prada 3. Il Met Gala 2026, in scena il 4 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York, riporta sotto i riflettori quella che è ormai molto più di una raccolta fondi. Il tema del Met Gala 2026. Per questa edizione, il Costume Institute sceglie un titolo che suona quasi programmatico, Costume Art. Il punto di partenza è il corpo vestito, osservato come superficie artistica, luogo di stratificazione tra estetica, identità e rappresentazione. Non si tratta solo di abiti storici o haute couture, ma di una riflessione più ampia che attraversa epoche e linguaggi visivi, dalla scultura classica alle avanguardie contemporanee.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Met Gala 2026, tra arte e polemiche: il tema, gli ospiti e la presenza “scomoda” dei coniugi Bezos

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