Met Gala da Rihanna a Kim Kardashian gli abiti più costosi mai visti

Il Met Gala è uno degli eventi più attesi nel mondo della moda, noto per le sue creazioni spettacolari e spesso costose. Negli anni, molte celebrities hanno sfoggiato abiti dal valore elevato, attirando l’attenzione di pubblico e media. Tra le protagoniste più discusse figurano Rihanna e Kim Kardashian, che hanno indossato alcuni dei vestiti più costosi mai visti in occasione della serata. L’evento si distingue anche per l’ampio spazio dedicato alle scelte stilistiche e ai dettagli dei capi.

Parlare del Met Gala significa confrontarsi con una delle massime espressioni della moda contemporanea. Sul red carpet newyorkese, gli abiti non sono semplici creazioni pensate per stupire, ma veri e propri oggetti iconici, spesso destinati a entrare nella storia del costume. Le cifre in gioco possono raggiungere livelli milionari. Anche se molti look vengono concessi in prestito dalle grandi maison, il loro valore stimato riflette l’altissimo grado di artigianalità, l’esclusività dei materiali e il forte significato culturale che ciascuna creazione porta con sé. L’abito più costoso della storia del Met Gala. Tra i momenti più discussi della recente storia del Met Gala, quello firmato Kim Kardashian nel 2022 resta uno dei più emblematici.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Met Gala, da Rihanna a Kim Kardashian, gli abiti più costosi mai visti Notizie correlate Leggi anche: Tutti i look di Rihanna al Met Gala dal 2007 a oggi Jennifer Lopez, Rihanna, Kim Kardashian: sui red carpet tornano le pellicce, ma l’Europa potrebbe vietarle a breveDai social ai red carpet, la pelliccia sembra essere destinata a un ritorno in grande stile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Met Gala 2026, cosa sapere: tema, data, ospiti e dove vederlo; Tutti i look di Rihanna al Met Gala dal 2007 a oggi; Tutto quello che bisogna sapere sul Met Gala 2026 (ma che nessuno ha mai osato chiedere); Met Gala 2026: il ritorno di Beyoncé potrebbe cambiare tutto. Met Gala, da Rihanna a Kim Kardashian, gli abiti più costosi mai vistiIn attesa delle creazioni del Met Gala 2026, ecco i look più costosi di sempre: tra alta moda e spettacolo, gli abiti che hanno segnato l’evento più esclusivo ... dilei.it Met Gala 2026, i migliori abiti di sempre sul red carpet: da Kate Moss con il turbante al tartan di Sarah Jessica ParkerLunedì 4 maggio la grande notte della moda si avvicina: sul tappeto rosso outfit audaci e spettacolari che riproducono la filosofia del tema della serata ... corriere.it Collane magnifiche, pietre rarissime, sperimentazioni e azzardi speciali: la storia del MET Gala attraverso i suoi preziosi più belli. - facebook.com facebook Il Met Gala ha dovuto abbassare i prezzi perché con Jeff Bezos e Lauren Sánchez a finanziarlo nessuno ha granché voglia di andarci - via @RivistaStudio x.com