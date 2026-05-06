Al Met Gala 2026, l'attenzione si è spostata quasi completamente su Irina Shayk, la quale ha attirato tutti i riflettori con il suo arrivo. La modella, nota per la sua presenza carismatica, ha catturato l’attenzione dei presenti, lasciando in secondo piano altre celebrità più note nel settore dello spettacolo. La sua comparsa ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra i partecipanti e i media presenti alla serata.

Irina Shayk è di un altro pianeta, non c’è niente da fare e nulla da dire. E quando è arrivata al Met Gala 2026, la sua presenza ha oscurato quella di tante altre star anche più famose di lei. Merito di una fisicità incredibile ma anche di un outoft mozzafiato, che ha davvero mozzato a tutti, il fiato. Irina Shayk ha partecipato al Met indossando un audace look custom firmato Alexander Wang.. L’outfit ha interpretato il tema dell’evento, “Fashion Is Art” (o “Costumes as Art”), trasformando accessori di gioielleria in veri e propri capi d’abbigliamento. Getty Images Irina Shayk al Met Gala 2026 L’insieme era costituito da un reggiseno interamente costruito con bigiotteria e orologi, riferimento al “tempo liquido” di Salvador Dalì.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Met Gala 2026: e poi arriva Irina. E tutto finisce in secondo piano

Pao witnessed Hien's behavior towards Sung; will Pao change

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