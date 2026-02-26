Nella terza serata del Festival di Sanremo si sono conclusi i concorsi per le Nuove Proposte, con un giovane artista che si è aggiudicato la vittoria. Nel frattempo, tra le esibizioni dei big, si è annunciata la presenza di Irina Shaik e si è reso omaggio a Mogol, creando un clima di attesa e curiosità tra il pubblico.

Al teatro Ariston la terza serata del Festival. Altri 15 cantanti in gara, Eros Ramazzotti duetta con Alicia Keys Al Festival di Sanremo è già ora della terza serata. Si sceglie il vincitore delle Nuove proposte, sul palco si esibiscono altri 15 big. Con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Ubaldo Pantani, superospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys È il momento del premio alla carriera della città di Sanremo: "Ecco la storia della musica italiana", dice Carlo Conti introducendo sul palco dell'Ariston, Giulio Rapetti Mogol, festeggiato a pochi mesi dai 90 anni che compie il prossimo 17 agosto. Standing ovation all'ingresso del paroliere che ha depositato 1776 canzoni alla Siae con 523 milioni di dischi venduti nel mondo: "Non ci crede nessuno, nemmeno io", dice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanremo 2026, Niccolò Filippucci vince per le Nuove proposte. Arriva Irina Shaik, poi l'omaggio a Mogol

Leggi anche: Sanremo 2026, Niccolò Filippucci vince per le nuove proposte. Ora gli altri 15 big, sul palco Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Sanremo 2026: Niccolò Filippucci trionfa tra le Nuove ProposteIl Festival di Sanremo 2026 ha regalato emozioni intense e momenti indimenticabili, ma tra tutte le performance, è stato Niccolò Filippucci a...

Temi più discussi: Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con Laguna: testo e significato della canzone; Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con 'Laguna': chi è l'artista delle Nuove Proposte; Nicolò Filippucci nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano Laguna; Nicolò Filippucci, il debutto a Sanremo a 19 anni. La mamma mi ha detto di….

Sanremo 2026, pagelle look della terza serata. Carlo Conti elegantissimo (8), Laura Pausini osa (7), Gianluca Gazzoli in abito spezzato (7,5)Sanremo è giunto al terzo atto. La seconda serata è stata un déjà vu: tra total black e scelte di stile discutibili, l’impressione è che nessuno ... leggo.it

Nuove Proposte Sanremo 2026: Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale, chi sono e quando si sfidanoNicolò Filippucci con Laguna e Angelica Bove con Mattone sono i finalisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Chi sono, da dove vengono e quando si sfidano ... lifestyleblog.it

Primo verdetto a Sanremo 2026: Niccolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte! E possiamo dire che ha seguito in pieno il consiglio della mamma: "La mia mamma mi ha detto di vivermela appieno perché è già un’opportunità gigantesca essere qui a 1 facebook

Sanremo 2026, Niccolò Filippucci su RTL 102,5 racconta l'attesa per la finale della categorie Nuove Proposte #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com