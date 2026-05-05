Met Gala 2026 | tutto quello che non si è visto in tv

Il Met Gala 2026 si è svolto con una partecipazione di celebrity e stilisti, offrendo un evento ricco di abiti elaborati e scelte di look sorprendenti. Durante la serata sono state osservate star con capi innovativi e atteggiamenti diversi rispetto a quanto trasmesso in diretta televisiva. Accanto alle sfilate, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni partecipanti, che hanno attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

. Il Met Gala 2026 ha regalato una notte di abiti-capolavoro, star irriconoscibili e tensioni sociali crescenti che hanno trasformato il gala in qualcosa di più grande di una semplice sfilata. Met Gala 2026 trasforma New York in un palcoscenico globale dove moda, celebrità e tensioni sociali si intrecciano in una delle notti più osservate dell’anno, confermando il gala del Metropolitan Museum of Art come epicentro di un racconto che va ben oltre il red carpet. Il tema Fashion Is Art ha guidato una parata di star chiamate a interpretare l’abito come opera, e la risposta è stata un’esplosione di visioni, tra citazioni colte e provocazioni visive.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Met Gala 2026 Theme Is 'Fashion is Art' — And Jungkook Proved This A Long Time Ago!

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