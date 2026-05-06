Messina Salvini sfida Basile | ‘Battere l’uscente sarà complesso

A Messina, il leader della Lega ha affermato che sarà difficile battere l’attuale amministrazione, guidata dal sindaco uscente. La sfida elettorale si concentra anche sulla gestione dell’acqua, con i prossimi 15 giorni che potrebbero rivelare come il voto influenzerà questa questione. La campagna si svolge in un clima di attesa e di confronto tra le diverse forze in campo, mentre si avvicinano le urne.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la gestione dell'acqua il voto di questi 15 giorni?. Perché Salvini ritiene così difficile sconfiggere l'attuale amministrazione di Basile?. Cosa cambierà per i pendolari con la nuova proposta della metropolitana?. Chi gestirà i fondi da dieci miliardi se il Ponte partirà?.? In Breve Salvini sostiene Marcello Scurria contro l'amministrazione uscente di Federico Basile. Critica Basile per l'atteggiamento altalenante sul progetto del Ponte da dieci miliardi. Salvini punta sulla carenza idrica e sulla futura metropolitana tra le due sponde. Lavori per il Ponte potrebbero partire entro l'anno con fondi già stanziati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, Salvini sfida Basile: ‘Battere l’uscente sarà complesso Salvini: «Nel 2026 inizio dei lavori per il Ponte sullo Stretto» Notizie correlate Leggi anche: “Strisce blu dimezzate, reti arancioni e città in cantiere”: la sfida sulla mobilità tra Russo e Scurria contro l'uscente Basile Messina: Basile sfida la storia con 4 liste e un’arma segreta under 35Sud chiama Nord, la sfida di Basile a Messina: un esercito di candidati per il bis Messina si prepara a una tornata elettorale complessa, con il... Contenuti utili per approfondire Elezioni a Messina, Basile replica a Salvini: Basta propaganda sul Ponte, noi rispondiamo con i fatti e il lavoroL’intervento del Ministro delle Infrastrutture a sostegno del candidato del centrodestra Marcello Scurria accende il confronto elettorale. Il sindaco uscente non ci sta e rivendica i risultati della s ... messina.gazzettadelsud.it Messina, Basile a Salvini: no all’utilizzazione del Ponte sullo Stretto come grande opera propagandisticaLe parole del ministro Salvini meritano una replica chiara. Quando parla di un ‘certo tipo di approccio’, dovrebbe spiegare ai cittadini cosa intende realmente. Perché se l’approccio è quello di ammi ... strettoweb.com