Messina | Basile sfida la storia con 4 liste e un’arma segreta under 35

Federico Basile ha deciso di sfidare la tradizione a Messina, presentando quattro liste e puntando su giovani candidati sotto i 35 anni. La sua strategia mira a ottenere un secondo mandato, cosa difficile in città. Con una squadra numerosa e una campagna intensa, il sindaco uscente spera di superare le aspettative e di rafforzare il suo ruolo nella politica locale. La città si prepara così a un voto che potrebbe cambiare il suo futuro politico.

Sud chiama Nord, la sfida di Basile a Messina: un esercito di candidati per il bis. Messina si prepara a una tornata elettorale complessa, con il sindaco uscente Federico Basile che punta a un risultato storico: la riconferma consecutiva, un'impresa rara nella storia politica della città. Il movimento Sud chiama Nord, guidato da Basile, schiera un ampio ventaglio di candidati, articolati in diverse liste, per conquistare il Consiglio Comunale e consolidare la propria posizione. Un mosaico di liste per intercettare l'elettorato messinese. La strategia di Sud chiama Nord si basa sulla creazione di un ventaglio di liste, attualmente quattro con una quinta in fase di definizione, per coprire l'intero spettro dell'elettorato messinese.