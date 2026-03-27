A Messina, la campagna elettorale si concentra sulla gestione della mobilità urbana, con i candidati Russo e Scurria che hanno proposto strategie come la riduzione delle strisce blu e l'installazione di reti arancioni. L’attuale amministrazione, guidata dall’uscente Basile, si trova di fronte a un dibattito acceso su queste questioni, mentre il traffico politico continua a muoversi con direzioni ancora da definire.

In campagna elettorale il tema della viabilità diventa terreno di scontro. Le proposte tra centrosinistra e centrodestra su parcheggi, ZTL e cantieri contrapposte a una dura critica su disagi urbani e accessibilità A Messina la campagna elettorale ha trovato la sua “corsia preferenziale”, anche se – a giudicare dal traffico politico – le direzioni sembrano ancora tutte in fase di deviazione. A poco più di un mese dal voto amministrativo di maggio, il confronto tra i candidati a sindaco Antonella Russo (centrosinistra) e Marcello Scurria (centrodestra) si concentra su uno dei temi più sensibili della città: la mobilità. Sullo sfondo, l’amministrazione uscente guidata da Federico Basile, bersaglio trasversale delle critiche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - “Strisce blu dimezzate, reti arancioni e città in cantiere”: la sfida sulla mobilità tra Russo e Scurria contro l'uscente Basile

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