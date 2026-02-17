Guerriglia urbana prima di Genoa-Inter | violenza inaudita e raffica di arresti tra gli ultras
Prima della partita tra Genoa e Inter, la polizia ha arrestato dieci ultras genovesi per aver scatenato una rissa violenta. Le forze dell’ordine hanno fermato i tifosi dopo averli trovati travisati e intenti a resistere agli agenti durante i disordini. La scena si è svolta in via di rientro allo stadio, con l’intervento immediato delle forze dell’ordine per contenere il caos.
È di 10 arresti il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a seguito dei disordini verificatisi lo scorso 14 dicembre nei pressi dello stadio Luigi Ferraris, in occasione della partita Genoa-Inter. Gli arrestati, tutti cittadini italiani residenti in zona, sono ritenuti responsabili di gravi episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, aggravati dal contesto di una manifestazione sportiva. Le operazioni della DIGOS: arresti e misure cautelari Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle prime ore della mattinata odierna il personale della DIGOS della Questura di Genova ha dato esecuzione a 4 ordinanze cautelari di arresti domiciliari, emesse dal G. 🔗 Leggi su Virgilio.it
