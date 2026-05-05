Violenza e disordini stretta della Questura | Daspo per aggressioni e scontri tra ultras

La Questura di Messina ha intensificato le misure di prevenzione in risposta a episodi di violenza urbana e scontri tra gruppi di tifosi. Sono stati adottati provvedimenti di Daspo nei confronti di coloro coinvolti in aggressioni e incidenti durante manifestazioni pubbliche. Questa azione mira a limitare la presenza di soggetti ritenuti pericolosi e a preservare l’ordine pubblico durante gli eventi.

Prosegue l’attività di prevenzione della Questura di Messina contro episodi di violenza urbana e comportamenti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico. Nel mese di aprile, sulla base dell’analisi condotta dalla Divisione Anticrimine, sono stati adottati diversi provvedimenti restrittivi nei.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Scontri tra ultras e traffico bloccato sull’A2: 29 daspo dopo le indagini della DigosLa Polizia di Stato ha emesso 29 daspo nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, già tutti denunciati alla locale Procura della... Scontri tra ultras della Casertana e del Catania, traffico bloccato sull'A2: 29 Daspo dopo le indaginiIn quell'occasione, i tifosi campani provenienti da Picerno e i sostenitori etnei diretti in Sicilia, dopo la trasferta di Giugliano in Campania, si... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Dalle baby gang ai violenti nei cortei: le nuove misure per la sicurezza; Gb stretta di Starmer | proibire le manifestazioni pro-Pal Rischio di radicalizzazione dopo gli ultimi eventi. Priverno, la Lega chiede una stretta sulla sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenzaDopo i fatti di Priverno, la Lega con Giovanna Miele chiede tolleranza zero contro violenza e disordini, richiamando anche gli episodi avvenuti a Fondi e Latina ... latinaquotidiano.it