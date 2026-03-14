Cantiere in ritardo di oltre un anno | nuova proroga al progetto da 2,5 milioni per il dormitorio dei senzatetto

Un cantiere per il dormitorio dei senzatetto, iniziato con un budget di 2,5 milioni di euro, ha subito un ritardo di oltre un anno. La proroga del progetto riguarda la realizzazione di strutture di housing temporaneo e stazioni di posta, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per le persone senza dimora nella zona di Ravenna. La situazione ha portato a un prolungamento dei tempi di completamento dell’intervento.

Un progetto di housing temporaneo e stazioni di posta a favore dei senzatetto che risulterebbe di grande aiuto per tante persone in difficoltà che dimorano nel Ravennate. Un doppio intervento del valore di oltre 2 milioni di euro che, tuttavia, appare in forte ritardo sui tempi di realizzazione. Con una recente determinazione dirigenziale, il Comune di Ravenna ha approvato una proroga di 35 giorni all'impresa appaltatrice per la conclusione degli interventi in corso in via Torre, finanziati dal Pnrr all’interno della cosiddetta missione 5 “Inclusione e coesione”. Poco più di un mese, che però si aggiunge a precedenti proroghe che, nel tempo, hanno fatto slittare il termine del cantiere di oltre un anno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati San Vito, via libera al progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco: costerà oltre 5 milioni di euroL'annuncio arriva dal vice ministro Vannia Gava dopo l'incontro avvenuto con il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Alberto Bernava La nuova sede... San Giovanni Galermo, progetto da oltre tre milioni di euro per la nuova sede del centro per l’impiegoLa giunta comunale di Catania, presieduta dal Sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento... Una selezione di notizie su Cantiere in ritardo di oltre un anno... Temi più discussi: Il cantiere in ritardo. Il centro per i rifiuti. Otto mesi di chiusura; Biella, cantiere in ritardo di un anno: la palestra della Fermi al palo; Lavori in ritardo nel cantiere della Casa di Comunità di Taranto; Case di comunità: il cantiere di Taranto è in forte ritardo, a rischio finanziamenti Pnrr. Rfi: «A Bergamo cantieri in ritardo». La sindaca: «Ogni sforzo possibile per recuperare»Sui tracciati del raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte San Pietro e della nuova linea per l’aeroporto, la «potenza di fuoco» di uomini e mezzi messa in campo per recuperare i ritardi accumulati nei ... ecodibergamo.it Franchi: installata quinta trave d’acciaio in Curva Fiesole, nessun ritardo su cronoprogramma lavoriÈ quanto ha spiegato il direttore tecnico del cantiere dello stadio Artemio Franchi di Firenze Luca Buzzoni nel corso della seduta della commissione sport di Palazzo Vecchio che si è riunita stamani a ... controradio.it Lavori dal 23 marzo, il cantiere sarà in due fasi. L’assessore alla viabilità Diomede: «Rendiamo più bello l’accesso alla città» - facebook.com facebook Il completamento dell’anello della #linea1 della metropolitana di #Napoli è probabilmente l’infrastruttura urbana più complicata in Europa, in una città cava, fragile e senza un metro in piano. Mi ci portava mio nonno per mano da bambino a vedere il cantiere a x.com