Allegri festeggia per l' arrivo di 20 milioni la Roma resta a guardare

Allegri ha festeggiato l’arrivo di 20 milioni di euro, un trasferimento che deriva da una vendita importante, mentre la Roma ancora non ha fatto mosse significative sul mercato. Intanto, il Milan si prepara a rafforzare la difesa, puntando a migliorare la squadra per la prossima stagione, con l’obiettivo di essere più competitivo.

Il Milan procede verso la prossima sessione di calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la linea difensiva e incrementare la competitività, sia a livello nazionale sia europeo. La strategia punta a individuare un profilo affidabile intorno a una valutazione vicina ai venti milioni di euro, in grado di offrire continuità e tempo di adattamento al contesto rossonero. La direzione sportiva, guidata da Igli Tare, sta pianificando una campagna estiva mirata a introdurre a Milanello un centrale affidabile ed esperto, capace di dare solidità al reparto arretrato. Tra i profili monitorati, emerge Mario Gila, difensore della Lazio, valutato come opzione concreta per una cessione prossima ai 20 milioni di euro.

