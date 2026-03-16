Allarme morbillo in Usa ed Europa | È come il canarino nelle miniere
In tutto il mondo, tra cui Stati Uniti ed Europa, si registra un aumento dei casi di morbillo. Negli Stati Uniti nel 2026 sono stati segnalati 1.200 contagi, mentre in Europa i numeri sono cresciuti rispetto agli anni precedenti. In Italia, a gennaio, i casi sono stati 84, rispetto ai 34 dello stesso mese del 2025. La malattia continua a diffondersi in diversi Paesi.
Non solo in Italia, dove a gennaio i casi di morbillo sono stati ben 84 (contro i 34 dello stesso mese del 2025): questa malattia “è in aumento dappertutto a partire dagli Usa, dove nel 2026 sono stati segnalati 1.362 casi. Un brutto segnale, perché quando le infezioni da morbillo, che è la malattia più contagiosa in assoluto, cominciano a moltiplicarsi, significa che si sta aprendo la strada al ritorno di altre malattie infettive che credevamo superate”. Parola di Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico, per il quale il morbillo è un po’ come “ il canarino giallo nelle miniere. Non dobbiamo sottovalutare il suo segnale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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