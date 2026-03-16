In tutto il mondo, tra cui Stati Uniti ed Europa, si registra un aumento dei casi di morbillo. Negli Stati Uniti nel 2026 sono stati segnalati 1.200 contagi, mentre in Europa i numeri sono cresciuti rispetto agli anni precedenti. In Italia, a gennaio, i casi sono stati 84, rispetto ai 34 dello stesso mese del 2025. La malattia continua a diffondersi in diversi Paesi.

Non solo in Italia, dove a gennaio i casi di morbillo sono stati ben 84 (contro i 34 dello stesso mese del 2025): questa malattia “è in aumento dappertutto a partire dagli Usa, dove nel 2026 sono stati segnalati 1.362 casi. Un brutto segnale, perché quando le infezioni da morbillo, che è la malattia più contagiosa in assoluto, cominciano a moltiplicarsi, significa che si sta aprendo la strada al ritorno di altre malattie infettive che credevamo superate”. Parola di Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico, per il quale il morbillo è un po’ come “ il canarino giallo nelle miniere. Non dobbiamo sottovalutare il suo segnale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Allarme morbillo in Usa ed Europa: “È come il canarino nelle miniere”

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