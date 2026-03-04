Giuseppe Di Gennaro | 101 anni di lotta alla mafia

La magistratura italiana si è sciolta in lutto per la scomparsa di Giuseppe Di Gennaro, morto all’età di 101 anni. Era considerato una delle figure più rappresentative nella lotta contro la mafia e la criminalità organizzata. La sua carriera si è sviluppata nel corso di decenni, durante i quali ha contribuito a numerosi procedimenti giudiziari di rilievo. La sua morte segna la perdita di un protagonista importante nel sistema giudiziario italiano.

La magistratura italiana ha perso una delle sue figure più emblematiche con la scomparsa di Giuseppe Di Gennaro, deceduto all'età di 101 anni. L'ex capo della superprocura antimafia, figura chiave nella lotta alla criminalità organizzata, è stato onorato con una cerimonia funebre celebrata oggi a Monte San Savino. La notizia ha scosso il mondo giuridico, ricordando un uomo che non solo ha affrontato i pericoli degli anni di piombo, ma ha anche rappresentato l'Italia nelle istituzioni internazionali. Di Gennaro, nato a Napoli il 16 marzo 1924, aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita nel piccolo centro di Monte San Savino, dove nel 1995 aveva tentato di entrare nella politica locale candidandosi alla carica di sindaco.