Più di 200 morti in una nuova frana nell’est della Repubblica Democratica del Congo

Il 4 marzo, il governo della Repubica Democratica del Congo ha comunicato che più di duecento persone sono morte a causa di una nuova frana nell’est del paese. L’evento ha causato ingenti danni e ha coinvolto numerosi civili, senza che siano ancora ufficialmente chiarite le responsabilità o le cause dell’incidente. La situazione rimane critica e le operazioni di soccorso sono in corso.

La miniera si trova circa 70 chilometri a ovest di Goma, il capoluogo della provincia del Nord Kivu. L'Afp non è però in grado di verificare il bilancio fornito dalle autorità. Il 28 gennaio si era verificata un'altra grande frana a Rubaya. Pochi giorni dopo il governo aveva affermato di temere un bilancio di "almeno duecento morti". All'inizio del 2025 l'M23, sostenuto dal Ruanda, aveva conquistato gran parte delle province del Nord e Sud Kivu, compresi i rispettivi capoluoghi Goma e Bukavu. Nella città mineraria di Rubaya si produce tra il 15 e il 30 per cento del coltan mondiale. Secondo alcune stime, la Rdc ospita almeno il 60 per cento delle riserve globali di coltan, un minerale strategico per l'industria elettronica.