Sergio Mattarella ha presieduto questa mattina il plenum del Consiglio superiore della magistratura, sottolineando l’importanza di mantenere rispetto reciproco tra le istituzioni. Durante l’incontro, ha ricordato che il buon funzionamento della giustizia dipende anche dal comportamento di tutti i protagonisti. Il presidente ha aggiunto che la collaborazione tra magistrati e politica deve essere sempre basata sulla fiducia e sulla trasparenza.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presiede questa mattina il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Dal Quirinale fanno sapere che si tratterà di una breve dichiarazione. La decisione è stata comunicata in mattinata al vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli. Un gesto istituzionale che arriva in un clima politico particolarmente teso, con la campagna referendaria sulla giustizia segnata da polemiche e scontri verbali sempre più accesi. Mattarella, le parole in apertura del plenum del Csm. “Prima di dare la parola al relatore, vorrei aggiungere che sono consapevole che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mattarella presiede il plenum del Csm: “Serve rispetto vicendevole, nell’interesse della Repubblica”

Mattarella partecipa a sorpresa al plenum del Csm: "Serve rispetto vicendevole per le istituzioni"Sergio Mattarella ha deciso di partecipare di notte al plenum del Csm, sorprendendo tutti, perché voleva ribadire l’importanza del rispetto tra le istituzioni.

Mattarella presiede il plenum del Csm: “Esorto al rispetto tra istituzioni”Sergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet, invitando le istituzioni a mantenere il rispetto reciproco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.