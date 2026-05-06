Mercoledì 6 maggio al Visionario verrà proiettato il documentario ORCOLAT, narrato dalla voce di Bruno Pizzul. Il film racconta la storia del Friuli a cinquant’anni dal terremoto del 1976, intrecciando immagini di memoria, identità e rinascita. La pellicola presenta un racconto corale che ripercorre i momenti più significativi di quel periodo e i cambiamenti successivi alla tragedia.

Narrato dalla voce inconfondibile di Bruno Pizzul, ORCOLAT è un racconto corale che intreccia memoria, identità e rinascita del Friuli a cinquant’anni dal terremoto del 1976. Attraverso le testimonianze di artisti, sportivi, scrittori e studiosi – tra cui Dino Zoff, Manuela Di Centa, Fabio Capello, Paolo Rumiz, Ester Kinsky, Davide Toffolo, Tullio Avoledo e molti altri – ORCOLAT restituisce un mosaico emotivo e collettivo di quel momento storico che ha segnato in modo indelebile il territorio e la sua gente. Lontano da ogni retorica, il film esplora non solo la forza e la solidarietà della ricostruzione, ma anche le sue contraddizioni e le ombre dei primi interventi di soccorso.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Mercoledì 6 maggio al Visionario il documentario ORCOLAT

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