A Cinemazero la prima assoluta di Orcolat il documentario di Savonitto sul terremoto del ' 76
Sabato 28 febbraio alle ore 16.30 e alle 18.45, in anteprima assoluta a Cinemazero nell’ambito di Aspettando Pordenone Docs Fest, sarà presentato Orcolat, documentario sul terremoto che colpì il Friuli nel 1976. A introdurlo, per entrambe le proiezioni, in sala il regista Federico Savonitto (già. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Orcolat: Bruno Pizzul narra la tragedia del terremoto in Friuli del '76 nella clip esclusivaIl leggendario cronista sportivo Bruno Pizzul è la voce del documentario di Federico Savonitto che racconta il terremoto in Friuli del '76 a 50 anni...
