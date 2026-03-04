inter punta su due stelle del liverpool per il mercato estivo 2026

L'Inter ha manifestato interesse per due giocatori del Liverpool in vista del mercato estivo del 2026. Le trattative coinvolgono Curtis Jones e Giovanni Leoni, entrambi attualmente sotto contratto con il club inglese. La società nerazzurra sta monitorando da vicino la disponibilità dei due calciatori, valutando eventuali operazioni di trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai club coinvolti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo recenti notizie provenienti dall’Italia, l’Inter è particolarmente interessata a due stelle del Liverpool e potrebbe fare delle mosse durante il mercato estivo per il campionato 2026-27. Il Corriere dello Sport e Calciomercato.com segnalano che l’Inter potrebbe tornare alla ribalta per il centrocampista Curtis Jones nel prossimo mercato estivo. Nel corso dell’ultima finestra di trasferimenti di gennaio, erano circolate voci su un possibile interesse dell’Inter per Jones. Si parlava di un trasferimento imminente, specialmente nel caso in cui Davide Frattesi avesse lasciato la squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

