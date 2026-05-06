Mercato Juve una difesa da riformare | Kim il grande sogno Stones l’alternativa! Tutti i nomi

Il mercato della Juventus si concentra principalmente sulla linea difensiva, con alcuni nomi chiusi e altri ancora in fase di valutazione. Tra i giocatori più richiesti c’è un difensore sudcoreano, considerato un obiettivo prioritario, mentre un altro calciatore inglese rappresenta un’alternativa concreta. La società sta valutando varie opzioni per rafforzare il reparto arretrato, con trattative ancora aperte e possibili sviluppi nei prossimi giorni.

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