Mercato Juve | il sogno resta Lewandowski L’Inghilterra su Bremer piace Kim

La Juventus continua a lavorare per rinforzare la rosa con obiettivi chiari. Il club mantiene viva la speranza di portare a Torino un attaccante di livello internazionale, con Lewandowski come primo nome sulla lista. Sul fronte difensivo, l’attenzione si concentra su Bremer, mentre tra le alternative piace Kim. L’obiettivo è rafforzare la squadra con acquisti di qualità per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Torino, 15 aprile 2026 – Un mercato ‘ambizioso’ lo ha definito Damien Comolli l’altro giorno. La Juventus vuole fortissimamente il rilancio ai vertici del calcio italiano ed europeo, nel segno della continuità e degli acquisti di qualità. Sistemata la questione rinnovo con Luciano Spalletti, per stabilizzare la situazione tecnica in panchina, dal punto di vista della rosa sono già stati siglati gli accordi con Kenan Yildiz e Weston McKennie, ma a breve arriverà anche la firma di Manuel Locatelli. L’intenzione è ovviamente quella di blindare l’ossatura titolare e arricchirla di elementi di spessore. Attenzione, però, alle plusvalenze, dato che la Juve, in caso di proposte importanti, potrebbe decidere di lasciar partire un giocatore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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